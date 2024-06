Demitido do Fluminense, Fernando Diniz recebe consultas de Athletico-PR e Vasco

Antes mesmo de se despedir do elenco do Flu, treinador foi procurado por clubes do Paraná e do Rio de Janeiro

Fernando Diniz não havia nem se despedido do elenco do Fluminense nas Laranjeiras e já foi procurado por dois clubes no mercado da bola. Athletico-PR e Vasco fizeram consultas pelo treinador, como soube a GOAL.

Diniz ainda não abriu conversas com os clubes, mas é um nome que agrada a André Mazzuco, diretor de futebol do Athletico-PR, e a Pedrinho, presidente do Vasco. Ambos gostariam de contar com o técnico à frente do elenco.

O treinador ainda vai se reunir com a família antes de aceitar um novo projeto, mas já recebeu duas consultas nos últimos dias. A saída do Flu teve cenas de emoção na despedida ao elenco. O Tricolor carioca optou pela demissão por estar na lanterna do Brasileirão.

