David Neres dá sinal verde para o Napoli e aguarda acordo com o Benfica

Brasileiro pediu para deixar o clube em busca de mais espaço

Alvo do Napoli nesta janela de transferências, o brasileiro David Neres deu sinal verde ao clube italiano para tentar um acordo com o Benfica, conforme soube a GOAL. O atacante de 27 anos decidiu respirar novos ares após a renovação de Di Maria com os Encarnados.

A dirigentes do Napoli procuraram o estafe do brasileiro e apresentaram as condições. Os valores agradaram ao jogador que aguarda um acordo entre os clubes. Ainda segundo soube a GOAL, o Benfica faz jogo duro e tenta chegar no montante de 30 milhões de euros entre valores fixos e bônus.