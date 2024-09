Por que Darwin Nuñez é desfalque do Uruguai contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026? Uruguai x Paraguai Uruguai Eliminatórias Sul-Americanas Paraguai

Atacante do Liverpool pegou gancho de cinco jogos de suspensão; Piquerez, do Palmeiras, e Arrascaeta e De La Cruz, do Flamengo, também são baixas