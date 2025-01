O custo absurdo que eliminação do Manchester City na Champions League pode ter para o time de Pep Guardiola

Campeões em 2023, Citizens precisam vencer o Paris-Saint Germain para evitar uma queda precoce, que seria custosa e constrangedora

Paris Saint-Germain x Manchester City é exatamente o tipo de confronto que os manda-chuvas da Uefa tinham em mente quando mudaram o formato da Champions League, mesmo que o agendamento do jogo, na sétima de oito rodadas da fase da liga, não tenha sido exatamente ideal. Os campeões franceses e ingleses - que se encontraram nas semifinais há quatro temporadas - esperavam estar já tranquilos agora, garantidos nos playoffs, se não já nas oitavas de final, e preparados para escalar equipes mistas.

Mas o jogo agora está longe de ser o amistoso que muitos previram e, em vez disso, se coloca como vital para ambas as equipes no Parc des Princes, enquanto esses dois gigantes lutam para evitar uma constrangedora eliminação precoce do torneio. Críticos do novo formato afirmaram que ele foi criado para facilitar a classificação dos maiores clubes, já que tudo o que eles precisavam fazer era terminar entre os 24 primeiros de 36 equipes, e ainda assim a competição com novo visual tem se mostrado um verdadeiro desafio para PSG e City, que estão em 26º e 24º lugares, respectivamente, da tabela.

O PSG está a caminho de a mais embaraçosa de todas as suas eliminações da Champions - o que já é dizer algo - enquanto o Manchester City está a viver perigosamente, e uma derrota em Paris os colocaria à beira da maior decepção europeia do clube desde que se classificaram pela primeira vez para o torneio em 2011. O City finalmente conquistou o título em 2023 após uma década de tentativas, mas eles têm muito terreno a cobrir em relação aos seus rivais em termos de sucessos, então uma queda precoce seria catastrófica para eles, assim como para o tricampeão Pep Guardiola.

Mais artigos abaixo

Por isso, a GOAL avalia o custo de uma eliminação do Manchester City enquanto o time se prepara para o jogo decisivo de quarta-feira...