Atacante de 25 anos foi um dos destaques do time na temporada 2024 e, mesmo com o rebaixamento, o Dourado deseja valores altos por venda do atleta

O Cuiabá pede US$ 7 milhões (R$ 42,24 milhões na cotação atual) pela venda de Isidro Pitta no mercado da bola

Bahia e Vitória já demonstraram interesse na contratação do atacante paraguaio de 25 anos, mas querem a redução do valor

O centroavante tem contrato com o clube mato-grossense até dezembro de 2026, e a diretoria do Cuiabá não deve facilitar a saída