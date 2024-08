Cuellar negocia rescisão com clube árabe para se transferir para o Corinthians

Paulistas creem ser possível a contratação do meio-campista colombiano nesta janela de transferências

Gustavo Cuellar negocia a rescisão contratual com o Al Shabab, da Arábia Saudita, para se transferir para o Corinthians na atual janela de transferências, como soube a GOAL. O colombiano está disposto a voltar ao Brasil no mercado da bola.

O vínculo do meio-campista de 31 anos, que tem passagem pelo Flamengo no Brasil, se encerra em junho de 2026. Ele quer a quebra do acordo para defender as cores do clube paulistano.

As tratativas são conduzidas pelo estafe do jogador. O empresário Bruno Paiva, da OTB Sports, é quem discute a situação com o clube da Arábia Saudita. Ele já deu sinal positivo para a mudança ao Parque São Jorge.

