Cruzeiro vence disputa com Corinthians e contrata Walace, ex-Grêmio

Mineiros vão desembolsar até R$ 41 milhões pela aquisição do volante de 29 anos no mercado da bola; jogador é esperado em Belo Horizonte

O Cruzeiro acertou a compra de Walace, da Udinese, da Itália, em negócio que pode chegar a € 7 milhões (R$ 41 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio.

A Raposa vai desembolsar € 6 milhões (R$ 35 milhões) fixos com mais € 1 milhão (R$ 5,82 milhões) de bônus. O negócio foi fechado de forma verbal, mas deve ser assinado nas próximas horas. O CEO do futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, viajou à Itália para acertar a compra do jogador.

O Corinthians também estava na disputa pela contratação do atleta de 29 anos, mas ouviu que era melhor defender as cores do Cruzeiro neste momento. Os mineiros esperam anunciá-lo até o início da próxima semana.

