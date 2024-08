Cruzeiro reduz R$ 2 milhões por mês da folha salarial com saídas de atletas

Gestão de Pedro Lourenço gasta cerca de R$ 15 milhões mensais com salários de jogadores em 2024

O Cruzeiro reduziu a folha salarial em R$ 2 milhões mensais com as saídas de atletas nesta janela de transferências, como soube a GOAL. Ao todo, dez jogadores já deixaram o clube e ao menos mais um pode sair no mercado da bola.

O clube gastava mensalmente R$ 17 milhões com a folha salarial. O custo foi reduzido para R$ 15 milhões por mês, conforme apurado pela reportagem. A queda aconteceu com as transferências de atletas neste mercado da bola, que se encerra apenas em setembro.

A diretoria ainda projeta novas alterações no plantel para a próxima temporada. Atletas com salários elevados e que não se firmaram no elenco vão deixar a Toca da Raposa II, casos de Lucas Villalba, Ramiro e Mateus Vital.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!