Cruzeiro vai receber R$ 42 milhões por ano em novo acordo com patrocínio máster

Clube renovou contrato com a Betfair até dezembro de 2026 e vai embolsar R$ 42 milhões fixos por ano a partir de janeiro de 2025

O dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, Pedro Lourenço, anunciou a renovação do contrato com a Betfair, casa de apostas esportivas que assina o patrocínio máster do clube. A empresa vai desembolsar R$ 42 milhões fixos por temporada pelo acordo, como soube a GOAL.

O atual contrato se encerra em dezembro de 2024 e rende R$ 25 milhões por temporada ao clube mineiro — o vínculo foi assinado ainda durante a gestão de Ronaldo Fenômeno, logo após o acesso à elite do futebol brasileiro, em janeiro de 2023.

Ainda há a possibilidade de pagamento de variáveis no contrato de patrocínio máster assinado com a Betfair. Esses aumentos serão de acordo com metas estabelecidas no vínculo, como títulos e boas campanhas na temporada.