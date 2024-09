Cruzeiro não confirma sequência de Seabra e estuda mudança no comando técnico para 2025

Fernando Seabra tem contrato com o clube até dezembro de 2024 e não deve permanecer na Toca da Raposa II para a próxima temporada

A diretoria do Cruzeiro é cautelosa, mas estuda a mudança do comando técnico para a próxima temporada, como soube a GOAL. A permanência de Fernando Seabra ainda é tratada como uma incógnita, conforme apurado pela reportagem com duas fontes ligadas à atual gestão cruzeirense.

Há a predileção interna pela contratação de um técnico com mais experiência para o cargo. O clube não fala abertamente, mas pensa em um treinador que tenha bagagem para assumir o elenco que será montado.

Alguns nomes são avaliados. Um dos prediletos para o cargo, Cuca, descartou a possibilidade de volta à Toca da Raposa II. Em entrevista ao jornalista Heverton Guimarães, o treinador disse recebeu contato do clube, mas optou por recusar devido à história com o arquirrival Atlético-MG.

