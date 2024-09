Cruzeiro avança por contratação de Fernando Diniz

Após a saída de Fernando Seabra, diretoria age rápido e se aproxima de acordo pela contratação do atual campeão da Libertadores

O Cruzeiro avançou nas tratativas pela contratação de Fernando Diniz para o cargo de treinador, como soube a GOAL. Após a demissão de Fernando Seabra, anunciada na manhã desta segunda-feira (23), o treinador foi procurado e deu sinal positivo para um acordo.

Ele estava disposto a voltar a trabalhar no futebol brasileiro, desde que houvesse um projeto consistente para assumir na atual temporada. O desejo, no entanto, é que ele fique no clube para o ano seguinte, quando os investimentos serão ainda maiores.

Diniz estava livre no mercado da bola desde a saída do Fluminense, clube em que foi campeão da Libertadores de forma inédita na temporada passada. O técnico é esperado em Belo Horizonte para a assinatura do contrato e deve ficar à frente do elenco já no jogo contra o Libertad, do Paraguai, na próxima quinta-feira, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

