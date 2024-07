Cruzeiro busca sete reforços e vira top 5 em folhas salariais do Brasil

Clube está atrás de Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo na lista de maiores gastos com salários do país

O Cruzeiro buscou sete reforços no mercado da bola e se tornou a quinta maior folha salarial do país, atrás de Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, como soube a GOAL. Os mineiros gastam cerca de R$ 17 milhões por mês.

Os gastos anteriores eram de R$ 12 milhões mensais, conforme revelado pelo próprio dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Pedro Lourenço. No entanto, com os novos reforços, o valor supera ligeiramente os R$ 17 milhões mensais.

O custo envolve ainda o pagamento de direitos de imagem, que podem representar oficialmente até 40% da remuneração mensal do atleta. Este percentual ainda pode ser menor.