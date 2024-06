Cruzeiro avança em negociação por Matheus Henrique

Sassuolo, da Itália, ainda não aceitou a liberação do jogador no mercado da bola, mas as tratativas estão caminhando para um desfecho positivo

O Cruzeiro avançou nas tratativas pela contratação de Matheus Henrique, volante de 26 anos, como soube a GOAL. Os mineiros ainda tentam um acordo com o Sassuolo, da Itália, mas já têm o aval do meio-campista no mercado da bola.

Os italianos ainda não se manifestaram sobre os números, mas o clube de Belo Horizonte está disposto a pagar cerca de € 5 milhões (R$ 28,8 milhões na cotação atual) pela aquisição do meio-campista nesta janela de transferências. O valor seria pago de forma parcelada.

O estafe do jogador tenta há mais de dez dias uma reunião com a diretoria do Sassuolo, da Itália, pela contratação de Matheus Henrique no mercado da bola. Os mineiros aguardam esse contato para a definição sobre o caso.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!