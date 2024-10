Cruzeiro avança por volante do Athletico, mas vê concorrência do Palmeiras

Meio-campista de 23 anos também está na mira dos paulistas para a próxima temporada; negócio ainda não está sacramentado

O Cruzeiro avançou nas conversas pelo volante Christian, do Athletico-PR, mas ainda tem a concorrência do Palmeiras pela contratação, como soube a GOAL.

A reportagem publicou sobre o interesse dos mineiros no meio-campista de 23 anos no último dia 8 de outubro, às 8h32 (de Brasília). A tentativa de contratação do jogador conta com o aval do técnico Fernando Diniz. O nome de Christian foi submetido ao atual treinador, que deu sinal positivo para as tratativas.

O Palmeiras também aparece como um interessado em contar com o volante, especialmente pela idade. Ele é considerado jovem e pode receber uma chance no elenco comandado por Abel Ferreira.