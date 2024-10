Cruzeiro avalia proposta por volante do Athletico-PR para 2025

Christian, de 23 anos, é um nome que agrada à diretoria do Cruzeiro e ao técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro avalia uma proposta pela contratação de Christian, volante do Athletico-PR, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros acompanham a situação do meio-campista e estão dispostos a apresentar uma oferta para tirá-lo da Ligga Arena na próxima temporada.

Os moldes de uma eventual proposta ainda não são revelados, mas a diretoria tem interesse no jogador, que também é avalizado pela comissão técnica de Fernando Diniz. A ideia é ter um time ainda mais reforçado no ano seguinte.

Christian tem contrato com o Athletico-PR até dezembro de 2025, mas é cauteloso em relação ao futuro. O empresário do atleta é Giuliano Bertolucci, que trabalha com alguns dos principais nomes do futebol brasileiro.