Cruzeiro adia decisões sobre futuros de Álvaro Barreal e Gabriel Veron

Jogadores são titulares do elenco comandado por Fernando Seabra e têm contratos de empréstimo até dezembro de 2024

O Cruzeiro ainda não tomou uma decisão sobre dois jogadores considerados titulares: Álvaro Barreal e Gabriel Veron. A dupla está entre os prediletos do técnico Fernando Seabra, mas ainda não teve uma decisão sobre a permanência na Toca da Raposa II, como soube a GOAL.

Ambos estão emprestados ao clube mineiro até dezembro de 2024, e as permanências dependem de uma decisão do departamento de futebol. A diretoria pretende definir as situações dos dois atletas na reta final da temporada.

O clube já gastou mais de R$ 130 milhões nesta janela de transferências para buscar sete reforços. Os dois atletas que foram contratados em definitivo não estão nesta conta — o zagueiro João Marcelo, que custou € 1,5 milhão (R$ 8,93 milhões na cotação atual), e o meia-atacante Matheus Pereira, que foi adquirido por € 5,5 milhões (R$ 32,73 milhões).

