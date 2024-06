Cruzeiro abre as portas para Michael e aguarda decisão do atacante sobre futuro

Jogador tem acordo verbal para consultar o Flamengo sobre volta ao Brasil e um salário elevado na Arábia Saudita

O Cruzeiro abriu as portas para a volta de Michael ao Brasil. Contudo, é cauteloso em relação ao interesse pelo jogador. O que motiva a postura do clube é um acordo de cavalheiros entre atleta e Flamengo e também a questão salarial, como soube a GOAL.

Há um combinado entre o atacante e o vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz. Em um eventual retorno ao Brasil, o jogador vai consultar o Flamengo. Se os cariocas demonstrarem interesse no retorno de Michael, eles terão a preferência.

Em relação às finanças, o principal entrave é o valor do salário de Michael. Com contrato até 30 de junho de 2025, o atleta tem remuneração superior à dos principais nomes do futebol brasileiro — Dudu, do Palmeiras, fatura mais de R$ 2 milhões mensais no Allianz Parque.

