Cruzeiro tem que desembolsar cerca de R$ 5 milhões para manter Lucas Villalba em 2025

Zagueiro pertence ao Argentinos Juniors e está emprestado ao clube mineiro até dezembro de 2024

O Cruzeiro terá que desembolsar cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,45 milhões na cotação atual) se quiser manter Lucas Villalba no elenco em 2025, como soube a GOAL. O valor da opção de compra está estabelecido no contrato de empréstimo do atleta.

A diretoria ainda não se manifestou de forma favorável à sequência do atleta, e a princípio, não deve mantê-lo no plantel comandado por Fernando Diniz. No entanto, já sabe qual a quantia necessária para tê-lo em definitivo.

O argentino de 30 anos vive a primeira oportunidade profissional fora do país natal. Antes disso, ele defendeu Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Aldosivi e o próprio Argentinos Juniors.

