Criciúma pede R$ 30 milhões ao Santos por Felipe Vizeu

Clube catarinense pede valor da multa rescisória para a liberação do centroavante que tem contrato até o fim da atual temporada

O Criciúma pede R$ 30 milhões pela venda de Felipe Vizeu ao Santos no mercado da bola. O presidente do clube, Vilmar Guedes, confirmou à GOAL que só negocia o jogador por este valor. A quantia é a multa rescisória estabelecida em contrato para o futebol brasileiro.

"Pagando R$ 30 milhões para o Criciúma, leva o Felipe Vizeu. Esta é a multa rescisória dele para o futebol brasileiro, o Criciúma tem todos os seus atletas garantidos. Nós contamos com o Felipe Vizeu. Ele tem o contrato e, se tiver o recurso inerente ao contrato, não tem problema", disse o mandatário do clube catarinense à GOAL.

O jogador tem contrato com o Criciúma até dezembro de 2024 e já pode firmar um pré-acordo com outro clube. No entanto, os catarinenses não pretendem liberá-lo nesta janela de transferências, exceto que o valor da multa seja pago.

