Piloto detinha uma grande paixão pelo futebol e exerceu papel importante na conquista do tetra mundial, em 1994

Nesta quarta-feira (1°), o Brasil e o mundo do esporte relembram os 30 anos da trágica morte do piloto. No dia 1° de maio de 1994, o tricampeão mundial da Fórmula 1 faleceu por conta de um acidente grave no Grande Prêmo de San Marino, em Ímola, na Itália.

Senna era uma grande figura do automobilismo, claro, conquistando uma legião de fãs ao redor do planeta, e também tinha sua ligação com o futebl. Abaixo, a GOAL te conta mais dessa história...