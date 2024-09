Corinthians tenta reduzir pedida de Memphis Depay, mas confia em acordo

Atacante de 30 anos pede cerca de R$ 3 milhões mensais para atuar no futebol brasileiro; Timão oferece valor abaixo do solicitado

O Corinthians enviou uma oferta a Memphis Depay para jogar no futebol brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem. O jogador pede cerca de R$ 3 milhões mensais para atuar no país, e o Timão tenta reduzir o número, como soube a GOAL.

As cifras oferecidas pelo Corinthians não são confirmadas, mas o clube está disposto a transformar o atacante holandês no atleta mais bem pago do país nesta temporada — Dudu, do Palmeiras, é quem ocupa o posto há alguns anos, com uma remuneração que se aproxima de R$ 2,2 milhões por mês.

A ideia da diretoria do Timão é um contrato de no mínimo duas temporadas no Parque São Jorge, até julho de 2026. Há possibilidade de discussão de outro período de vínculo. As tratativas são conduzidas pelo executivo do clube, Fabinho Soldado.

