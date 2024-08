Corinthians recusa proposta do Porto por zagueiro que chamou a atenção do Barcelona

Rafael Venâncio, de 18 anos, tem contrato com o Corinthians até abril de 2026 e já chamou a atenção de clubes do exterior

O Corinthians recusou uma proposta do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Rafael Venâncio, como soube a GOAL. A oferta era para o jogador ir de forma gratuita para o Estádio do Dragão, com o Timão mantendo um percentual dos direitos econômicos.

O Porto sugeriu que o Corinthians permanecesse com 40% dos direitos econômicos do atleta, e os lusitanos tivessem 60%. Desta forma, em uma futura transferência, os paulistas ficariam com uma fatia do acordo.

O Timão recusou a possibilidade de fazer o negócio nos moldes sugeridos pelos portugueses e alegaram que a negociação não saiu porque o jovem está nos planos da comissão técnica das divisões de base.

