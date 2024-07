Corinthians prepara saída, coloca Carlos Miguel no banco de reservas e mira Jordi, ex-Vasco

Timão está à procura de um goleiro para a vaga que será deixada por Carlos Miguel; Matheus Donelli deve ser titular contra o Atlético-GO

O Corinthians está à procura de um goleiro para a vaga de Carlos Miguel, que está de saída e nem deve ser titular na partida desta terça-feira (11), contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no Estádio Antônio Accioly. Jordi, do Novorizontino, é um nome que agrada à cúpula, como soube a GOAL.

Matheus Donelli treinou entre os titulares do Corinthians nos últimos dias, desde que as propostas de Notthingham Forest e West Ham, ambos da Inglaterra, por Carlos Miguel se tornaram públicas. Donelli, inclusive, deve ser o escolhido de António Oliveira para a partida desta noite, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians já prepara a saída de Carlos Miguel no mercado da bola de julho — o Nottingham Forest prepara uma proposta com o valor da multa rescisória, avaliada em € 4 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual), desde janeiro de 2024.

