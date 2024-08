Corinthians muda moldes e negocia compra de Arthur Cabral com o Benfica

Clube está disposto a pagar até € 15 milhões por 100% dos direitos econômicos do centroavante de 26 anos

O Corinthians mudou pela segunda vez os moldes da negociação pela contratação de Arthur Cabral no mercado da bola, como soube a GOAL. A nova oferta é pela aquisição do atacante de 26 anos nesta janela de transferências.

As duas primeiras tentativas foram por empréstimo, com pagamento de € 500 mil (R$ 3,1 milhões na cotação atual) pela cessão do jogador. No entanto, agora, o Timão tenta a aquisição do atleta e deu duas alternativas ao Benfica, de Portugal.

O Corinthians está disposto a pagar até € 15 milhões (R$ 93,6 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos do jogador. Outra alternativa é pagar cerca de € 7,5 milhões (R$ 46,8 milhões) por 40% dos direitos econômicos do centroavante.

