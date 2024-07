Corinthians e Cruzeiro disputam contratação de Walace, da Udinese

Paulistas e mineiros fizeram reunião para discutir possível contratação do meio-campista de 29 anos, revelado pelo Grêmio

Corinthians e Cruzeiro fizeram reuniões com o estafe do volante Walace, que pertence à Udinese, da Itália, no mercado da bola. Os mineiros conversaram com o agente do jogador na última terça-feira (18), e os paulistas estiveram com o empresário na manhã desta quarta-feira (19), como soube a GOAL.

O atleta escuta alternativas para tomar uma decisão sobre o futuro. Há interessados na França e na Turquia, conforme apurado pela reportagem. O jogador tem contrato com os italianos até 30 de junho de 2026.

A princípio, a Udinese, da Itália, pede € 8 milhões (R$ 46,9 milhões na cotação atual) pela liberação do meio-campista de 29 anos, revelado pelas divisões de base do Grêmio. As partes, no entanto, entendem que uma proposta de € 6 milhões (R$ 35,16 milhões) seria o suficiente para tirá-lo do futebol europeu.

