Corinthians atrasa direitos de imagens e não recolhe FGTS há até quatro meses

Gustavo Mosquito e Arthur Sousa pediram rescisão contratual de forma unilateral no Corinthians, mas não são os únicos reclamantes

A crise parece não ter fim no Corinthians. Com os recentes pedidos de saídas de Gustavo Mosquito e Arthur Sousa, outros jogadores se queixam de atrasos no Parque São Jorge. A GOAL conversou com empresários ligados a pelo menos quatro atletas que relatam falta de recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço) e atrasos nos direitos de imagem.

Há quatro parcelas de direitos de imagem atrasada, valor que representa até 40% da remuneração mensal do jogador. Nos últimos quatro meses, também não houve recolhimento do FGTS, fundo criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Os salários na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) estão em dia neste momento.

Não há outra ação judicial movida por atletas solicitando a rescisão contratual antecipada por causa dos atrasos recentes da diretoria do Corinthians. O presidente Augusto Melo, inclusive, tem mantido conversas com o elenco a fim de solucionar o caso.

