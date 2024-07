Corinthians acerta a contratação de Gabriel Assunção para a base

Atacante vai assinar o primeiro contrato profissional no Parque São Jorge; ele defendia o Barra-SC

O Corinthians acertou a contratação do atacante Gabriel Assunção, que pertencia ao Barra-SC. O jogador, que teve passagens por Flamengo e Palmeiras, chega às divisões de base do Corinthians para assinar o primeiro contrato profissional, como soube a GOAL.

A contratação de Gabriel Assunção teve a influência dos dois principais líderes das divisões de base do Corinthians, o diretor geral Claudinei Alves, conhecido como Nei, e o diretor adjunto Valmir. A dupla foi quem buscou o atleta, que tinha outros interessados no mercado da bola.

O próprio Palmeiras cogitou o retorno do jogador às divisões de base nesta janela de transferências. No entanto, a preferência do atleta foi por jogar no Parque São Jorge.

A chegada de Gabriel Assunção ao Corinthians ainda não foi anunciada, mas o estafe do atleta conduziu o negócio nos bastidores para que ele assinasse com o Timão. O negócio deve ser confirmado pelas partes nos próximos dias.

