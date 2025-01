Copinha: os nomes e apelidos inusitados da Copa São Paulo de Futebol Junior 2025

Confira os apelidos mais curiosos dos jogadores inscritos na edição 2025 da competição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior continua a ser um palco importante para revelar as futuras estrelas do futebol brasileiro, mas também mantém sua tradição como uma fábrica de memes, graças aos nomes e apelidos inusitados dos jovens atletas que participam da competição.

Nesta edição de 2025, a diversidade de apelidos não decepciona. Entre os inscritos, há referências que vão de personalidades atuais do esporte até figuras históricas. Enquanto muitos jogadores brilham por suas habilidades técnicas, outros chamam atenção por sua criatividade ao escolher um apelido único.

Com 128 times organizados em 32 grupos, a competição começa no início de janeiro e culmina em sua final no dia 25, feriado que celebra o aniversário da cidade de São Paulo. Confira abaixo os apelidos mais curiosos e os destaques que prometem agitar a Copinha 2025.

Mais artigos abaixo

*não foram registrados nomes com E, O, Q, U, X e Y.