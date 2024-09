O que é a Copa Federação Gaúcha de Futebol, qual é o regulamento e quanto vale o título?

Confira a fórmula de disputa em 2024, edição que completa 20 anos do torneio

Criada em 2004, a Copa Federação Gaúcha de Futebol surgiu com o objetivo de manter os times do Rio Grande do Sul em atividade no segundo semestre.

Mas o torneio, que já chegou a ter 28 clubes do estado disputando, tem perdido prestígio e para 2024, possui apenas nove times: Grêmio, Internacional, Juventude (que utilizam suas equipes sub-20), Passo Fundo, Ypiranga, Aimoré, Gaúcho, São José e São Paulo-RS.

Abaixo, contamos um pouco melhor da edição deste ano, que leva o nome de Troféu Zagallo, em homenagem ao ex-jogador e técnico Mario Jorge Lobo Zagallo, falecido em janeiro.

