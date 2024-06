Copa América 2024: Lionel Messi, Vinícius Junior, Endrick e o ranking dos 25 melhores jogadores do torneio

Messi é claramente o melhor, mas está de longe de ser a única estrela presente na disputa

De maneira compreensível, todas as atenções da Copa América 2024 - a primeira edição do torneio nos Estados Unidos desde 2016 - estão sobre Lionel Messi.

E com razão. O capitão da Argentina é o grande astro do mundo do futebol e agora tenta liderar seu país em busca do segundo título de Copa América seguido.

Mas ele não é o único grande nome a desfilar seu talento nos Estados Unidos. Uma abundância de grandes jogadores também marca presença no torneio.

Além de Messi, o trio do Real Madrid formado por Vinícius Junior, Rodrygo e Federico Valverde também chama a atenção. Há muito talento também vindo de clubes como Manchester City, Liverpool e Bayer Leverkusen.

Por isso, a GOAL lista os 25 melhores jogadores na disputa desta edição do tão aguardado torneio...