Os convocados da seleção brasileira de Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela e Uruguai

Com ausências de Endrick e Neymar, Brasil entra em campo pelas 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Mais uma parada de data Fifa se aproxima, e a seleção brasileira novamente vai a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Após golear o Peru por 4 a 0 e vencer o Chile de virada por 2 a 1, a seleção brasileira se prepara para seus próximos compromissos nas Eliminatórias. O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 14, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín. Já o duelo contra o Uruguai será no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A situação do Brasil está bem mais confortável nas Eliminatórias, ocupando a quarta colocação geral na tabela com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas nos nove jogos até aqui, totalizando 16 pontos. Visando melhorar ainda mais a posição na tabela e o rendimento em campo, Dorival Júnior fez suas escolhas e terá à disposição os seguintes jogadores: