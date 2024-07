As convocadas da seleção brasileira feminina de Arthur Elias para a Olimpíada de Paris 2024

Veja a lista completa das convocadas para os Jogos de Paris

A 'era Artur Elias' da seleção brasileira feminina terá, enfim, seu primeiro grande teste: a Olimpíada de Paris. Para tanto, o recém-chegado técnico já definiu sua lista de convocadas para os Jogos.

O Brasil estreia na competição em Bordeaux, no dia 25 de julho - mesmo dia de início do futebol feminino -, ainda sem adversário definino. No dia 28, a Amarelinha enfrenta o Japão, em Paris. A terceira partida da fase de grupos é contra a Espanha, no dia 31, mais uma vez no Stade de Bordeaux.

As brasileiras vão em busca do primeiro ouro na competição. Até hoje, os melhores resultados da seleção feminina foram em Atenas-2004 e Pequim-2008. Em Tóquio-2021, ela acabou eliminada nas quartas de final, diante do Canadá.

Abaixo, a GOAL te mostra a lista completa das selecionadas para representar o Brasil em Paris...

