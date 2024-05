Como Luis Suárez tenta provar que merece espaço na Copa América

O atacante de 37 anos tem provado em seu clube que pode ser um jogador de impacto na Copa América, apesar da idade

Luis Suárez não para de marcar. A maior contratação do Inter Miami fora de temporada, completando o antigo quarteto do Barcelona no sul da Flórida, não era uma garantia de sucesso. Com problemas nos joelhos e dúvidas sobre sua resistência e capacidade de jogar 90 minutos, como exemplificado quando atuou pelo Grêmio, muitos estavam céticos.

Embora essas questões ainda persistam, Suárez está encontrando o desempenho que o levou a dominar na Europa, mesmo que agora em uma liga inferior. Ele pode não ser mais um candidato à Bola de Ouro, mas é o melhor número 9 da MLS, mortal na frente do gol e crucial para as ambições de Miami na MLS Cup.

Além disso, o jogador de 37 anos está se destacando para a seleção uruguaia com vistas à Copa América dos Estados Unidos. A Celeste tem outras opções no ataque, mas Suárez está mostrando que pode ter mais um grande torneio, alinhando-se ao sonho de Marcelo Bielsa de glória na competição.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!