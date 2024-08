Como joga Carlos Alcaraz, reforço do Flamengo para o meio-campo

C. Alcaraz

Saiba como joga o "El Charly", nova contratação do time rubro-negro

O Flamengo anunciou o terceiro reforço desta janela de transferências. Trata-se de Carlos “El Charly” Alcaraz, meio-campista argentino de 21 anos que pertencia ao Southampton e jogou emprestado na Juventus nos últimos meses. O Rubro-Negro vai pagar 20 milhões de dólares ao time inglês pelo jogador, que assinou contrato até agosto de 2029.

Alcaraz se tornou a compra mais cara da história do Flamengo em relação ao câmbio. O jogador traz muitas expectativas para o torcedor e, por conta disso, conversamos com quem acompanhou o argentino desde o início da sua carreira para falar um pouco de suas características.

“Ele é um volante misto e sua maior virtude é a multifuncionalidade, ou seja, pode fazer várias funções no meio-campo. Ele pode jogar pelos lados, como número 10 e, claro, como volante”, disse Ezequiel Reinoso, do “El Primer Grande”, um meio de comunicação focado na cobertura do Racing.

