Como a Espanha foi de campeã da Copa do Mundo a apenas lutar pelo bronze nas Olimpíadas de Paris

Emma Hayes, técnica dos Estados Unidos, esperava enfrentar La Roja na disputa pela medalha de ouro

Quando Emma Hayes se despediu como técnica do Chelsea em maio, após ter guiado o time a seu quinto título consecutivo da Women's Super League, ela brincou ao prever que chegaria à final das Olimpíadas algumas semanas depois, em seu primeiro grande torneio no comando da seleção feminina dos Estados Unidos. No entanto, o que sua bola de cristal não revelou foi o adversário que estaria em seu caminho.

“Vejo vocês em algum momento, talvez na final olímpica pelo ouro. Tenho que vencer as espanholas em algum momento”, disse ela na sala de imprensa de Old Trafford, ao se despedir da mídia inglesa, referindo-se ao fato de que o campeão espanhol, Barcelona, havia destruído o sonho europeu de seu Chelsea mais de uma vez.

Mas quando Hayes entrar no Parque dos Príncipes, neste sábado (10), para a disputa da medalha de ouro, ela não terá essa pequena chance de vingança, pois não será a Espanha que enfrentará os EUA. Não, La Roja, em vez disso, enfrentará a Alemanha pelo bronze nesta sexta-feira (09), no Stade de Lyon, após uma chocante derrota por 4 a 2 para o Brasil nas semifinais.

Como campeã mundial, como uma equipe que reforçou isso vencendo a Nations League em fevereiro, e contando com talentos como Alexia Putellas e Aitana Bonmatí – vencedoras das últimas três Bolas de Ouro – a Espanha era a grande favorita para conquistar o ouro olímpico. O que deu errado, então, para deixar esse time estrelado lutando pelo último lugar no pódio?

