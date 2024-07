Como um drone espião levou o Canadá a uma crise em Olimpíadas e Copa América

Bev Priestman, técnica da seleção feminina, foi banida; seleção masculina também é investigada

A Canada Soccer e o Comitê Olímpico do Canadá (COC) estão envolvidos em uma grande polêmica nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, com a equipe feminina de futebol no centro da controvérsia.

Tudo começou quando um drone sobrevoou o treino da equipe feminina da Nova Zelândia, primeira adversária do Canadá. Isso levou à suspensão e banimento da técnica Bev Priestman e ao envio de dois membros da comissão técnica para casa.

Além disso, surgiram notícias sobre o uso de drones pela equipe masculina na Copa América 2024 e pela equipe feminina antes das Olimpíadas de 2021. A GOAL traz todas as informações sobre a polêmica e suas consequências para o Canadá.