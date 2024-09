Como comprar ingresso para jogo do Corinthians na Neo Química Arena

Saiba tudo sobre os planos de sócio do Timão e veja como garantir sua entrada na arena em Itaquera

Para o torcedor apaixonado que quer marcar presença na Neo Química Arena e apoiar o Corinthians de perto, a experiência de compra de ingressos está de cara nova. Em setembro de 2024, o Corinthians introduziu um novo sistema de priorização na venda de ingressos, que classifica a preferência com base na pontuação acumulada pelos sócios.

Os descontos oferecidos por cada plano variam conforme o jogo e a categoria de pontuação, com exceção do plano Fiel Meu Amor, que mantém a prioridade 1. A prioridade para a compra de ingressos agora segue a seguinte ordem de acordo com a pontuação:

80 pontos ou mais: primeira preferência

60 a 79.9 pontos: segunda preferência

0 a 59.9 pontos: terceira preferência

20 a 39.9 pontos: quarta preferência

0.1 a 19.9 pontos: última preferência

A seguir, você vai encontrar todas as informações que precisa para garantir seu ingresso e viver a emoção de um jogo do Corinthians de perto, sendo sócio, público geral ou visitante. Para quem é sócio, ou deseja se tornar, descubra quais são os planos disponíveis e como realizar a sua compra.