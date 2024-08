Levar a disputa do Community Shield para os EUA pode ser a solução para encerrar dilema da Inglaterra?

Em meio ao certo desinteresse na Terra da Rainha, Federação Inglesa de Futebol (FA) estuda levar partida para a América do Norte

Qualquer um que ainda duvide da popularidade do futebol inglês nos Estados Unidos só precisa olhar para o que aconteceu quando o Manchester United jogou contra o Liverpool, em Columbia, no início deste mês. A modesta cidade universitária, com uma população de cerca de 140 mil habitantes, foi tomada por visitantes para o amistoso, a tal ponto que milhares de pessoas não conseguiram entrar no Williams-Brice Stadium a tempo do início da partida devido ao trânsito intenso na região.

O estádio, com capacidade para 77 mil pessoas, acabou lotando no início do segundo tempo - ou seja, mais pessoas do que na última vez que as equipes se enfrentaram, pela Premier League, no histórico Old Trafford, em abril. Os ingressos custavam em torno de $100, no valor original, e $152, em sites de revenda. Isso é mais do que o dobro do custo de um ingresso da Premier League.

E mesmo sem muitos dos seus principais jogadores - e sendo um amistoso -, todas as entradas acabaram esgotadas.