Com futuro indefinido no Palmeiras, Dudu é sondado por clubes do Brasil e do exterior

Atacante de 32 anos não descarta voltar a conversar com o Cruzeiro para a próxima temporada, mas não deve ficar na Academia de Futebol

Dudu não deve ficar no Palmeiras em 2025. Com pouco espaço sob o comando de Abel Ferreira, o atacante de 32 anos cogita uma transferência na próxima temporada, como soube a GOAL.

Clubes do México e da Arábia Saudita já consultaram a situação do atleta na Academia de Futebol. Ele também recebeu procuras de clubes de São Paulo e Rio Grande do Sul, mas a decisão ainda não foi tomada.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025, mas está ciente de que não terá espaço com o técnico Abel Ferreira. Na atual temporada, desde que se recuperou de lesão, participou de 13 partidas, com 326 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências no período.