Clubes tentam se aproximar de Philippe Coutinho, mas meia avisa que quer retornar ao Vasco

Meia-atacante deixa claro o desejo de retornar ao clube que o revelou

Fora dos planos do Aston Villa para a próxima temporada, Philippe Coutinho é o sonho do Vasco da Gama para esta janela de transferências. O jogador, no entanto, desperta o interesse de outras equipes e já recebeu algumas sondagens. A resposta para todos foi a mesma até o momento: prioridade é voltar ao Cruzmaltino.

Pedrinho, presidente do associativo do Vasco, é quem conduz as tratativas para repatriar o meio-campista e já formalizou uma oferta pelo jogador. Ainda há alguns obstáculos a serem superados, mas há confiança por parte do clube carioca de que a negociação vá se concretizar.