Clubes de Portugal e Itália fazem consulta por jogador do Cuiabá

O lateral esquerdo Rikelme, do Cuiabá, recebeu consultas de dois clubes do futebol europeu. O Braga, de Portugal, e o Parma, da Itália, fizeram contato a fim de contratar o jogador nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

O jogador de 20 anos tem contrato com o Dourado até 31 de dezembro de 2025, e há a possibilidade de saída nesta janela de transferências. O clube do Mato Grosso ainda não tomou uma decisão sobre o futuro do atleta.

Rikelme é tratado como uma promessa das divisões de base do Cuiabá, não à toa acumula convocações para as seleções brasileiras de base. Ele defendeu a sub-20 em 2023 e esteve com a sub-23 na atual temporada.

