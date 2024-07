Do choro ao alívio! Cristiano Ronaldo resume em “8 ou 80” pênalti perdido e classificação de Portugal na Eurocopa 2024

Embora tenha desperdiçado no tempo normal, o atacante foi o primeiro a cobrar por Portugal na disputa de pênaltis antes de estufar as redes

O atacante Cristiano Ronaldo, da seleção de Portugal, se desesperou ao perder um pênalti na prorrogação contra a Eslovênia, em jogo das oitavas de final da Eurocopa, ocorrido na tarde desta segunda-feira (1). Durante a prorrogação da partida decisiva, o jogador CR7 desperdiçou uma oportunidade ao chutar no canto direito, mas o goleiro Jan Oblak se esticou e evitou o gol português.

O duelo estava empatado em 0 a 0, com as equipes buscando uma vaga nas quartas de final do torneio europeu. No entanto, o camisa 7 se redimiu e converteu sua cobrança na decisão por penalidades, que terminou com a vitória portuguesa.