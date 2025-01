Chelsea vai cometer um erro grave se permitir que Christopher Nkunku vá para o Bayern de Munique

C. Nkunku

Atacante francês pode retornar ao futebol alemão após uma passagem inconsistente pelos Blues

Você seria perdoado por ter uma memória vaga da carreira de Christopher Nkunku no Chelsea até agora, porque seu tempo em Stamford Bridge tem sido em grande parte, bem, inconsistente. Sem culpa dele, o atacante francês foi limitado a apenas 42 jogos desde que chegou aos Blues, e é possível que ele não aumente muito mais esse número.

Apesar da sensação persistente de que há muito mais por vir de Nkunku com a camisa azul, o jogador de 27 anos emergiu como um grande alvo para o Bayern de Munique em janeiro, com o francês aberto a sair por estar frustrado com a falta de tempo de jogo na Premier League e o Chelsea aparentemente disposto a vender.

Mathys Tel poderia estar indo na direção oposta, mas este é um acordo que os londrinos do oeste realmente não deveriam considerar - especialmente não no meio da temporada.