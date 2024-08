Chegou a hora de se aposentar? Cristiano Ronaldo danifica seu legado com chiliques no Al Nassr

Craque português tem visto seu futebol cair ao longo dos últimos anos e está se prejudicando com alguns comportamentos reprováveis

Cristiano Ronaldo já teve algumas reações memoráveis ao longo dos anos, mas poucas tão infantis quanto seu ataque durante a derrota do Al Nassr para o Al Hilal na final da Supercopa Saudita. O português colocou sua equipe em vantagem pouco antes do intervalo, mas o time de Luís Castro desmoronou completamente no segundo tempo e acabou sofrendo uma goleada de 4 a 1.

Malcom deu o golpe final ao aproveitar um erro do goleiro Bento, o que levou Cristiano Ronaldo ao limite. Ele acusou seus companheiros de equipe de estarem 'dormindo', enquanto ficava no círculo central com as duas mãos ao lado da orelha, antes de fazer um gesto obsceno que parecia insinuar que eles 'se borraram'.

Foi uma cena patética. O capitão do Al Nassr, jogador de futebol mais bem pago do planeta, demonstrou uma incrível falta de classe e autoconsciência quando seu time mais precisava dele. Ainda faltavam 18 minutos de jogo quando o quarto gol do Al Hilal aconteceu, e embora fosse difícil reverter a situação, o Al Nassr poderia ao menos ter salvado a honra.

Infelizmente, essa versão de Cristiano Ronaldo só joga para si mesmo. Não é coincidência que o Al Nassr não tenha conquistado nenhum título desde sua chegada em janeiro do ano passado. O português está em total negação sobre o fato de que é uma sombra do jogador que já foi, e em vez de atrair multidões, agora as afasta com seu comportamento imaturo enquanto se agarra desesperadamente à relevância em uma era que já passou para ele.

