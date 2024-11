Chega de confusão: Inter Miami precisa aproveitar Lionel Messi melhor para não fracassar de novo

O legado de Messi e o time de Miami estão fortes, assim como a MLS, mas o clube precisa se reestruturar para competir em 2025

Lionel Messi deixou uma mensagem de desafio. O atacante do Inter Miami usou as redes sociais para falar sobre a surpreendente derrota por 2 a 1 para o Atlanta United na primeira rodada dos playoffs da MLS, destacando o crescimento do clube, as conquistas na temporada regular e o apoio dos fãs. Ele também prometeu voltar mais forte – uma promessa clichê, mas que renova a esperança de que Miami estará de volta.

Para o bem da MLS, essa postura é positiva. No entanto, a derrota para um time que mal se classificou pelos playoffs via repescagem é sintomática de um problema mais profundo no time de South Beach.

Embora Messi tenha perdido tempo significativo devido a uma lesão no tornozelo, ele cumpriu seu papel na temporada regular, assim como as estrelas ao seu redor, levando Miami ao Supporters' Shield com um recorde de 74 pontos. Porém, o foco da equipe tem sido mais a construção da marca e a aquisição de grandes nomes, com menos atenção ao necessário para competir nos playoffs.

Mais artigos abaixo

O legado de Messi, a marca de Miami e a MLS estão bem consolidados. No entanto, o Inter Miami, enquanto time, tem um grande trabalho de reestruturação a fazer para garantir um desempenho superior na próxima temporada.