Ceni muda de opinião sobre sintético, e responsável por gramado do Allianz vê redução de críticas

Gramado sintético do Allianz Parque já sofreu críticas de profissionais do futebol; Rogério Ceni mudou de ideia sobre o tema

Crítico contumaz do gramado sintético no período em que foi treinador do São Paulo, Rogério Ceni disse que é preferível ter uma grama artificial na Arena Fonte Nova ao campo atual. A observação do técnico ocorreu há pouco mais de duas semanas, logo após a derrota para o Cuiabá em Salvador. A mudança de postura do treinador é positiva, de acordo com Alessandro Oliveira, sócio-proprietário da Soccer Grass, responsável pela gestão do gramado do Allianz Parque. "O Rogério Ceni é um cara extremamente experiente, visualizou isso e viu o quanto seria importante ter um gramado sintético", disse à GOAL.

Na ocasião, o treinador detonou o gramado natural da Arena Fonte Nova: "Repito, um gramado que não tem a mínima condição. É preferível ter um gramado sintético do que jogar neste gramado aqui. Aliás, é uma ideia, talvez para não perder jogo de Seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar para preservar um gramado, oito dias de intervalo e não conseguem fazer nada pelo gramado, nem água conseguem colocar direito no gramado", disse Rogério Ceni.

Sócio-proprietário da Soccer Grass, Alessandro falou rapidamente à GOAL sobre os gramados sintéticos do país, e a mudança de visão dos profissionais do futebol. Confira:

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!