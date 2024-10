Os cartões amarelos são zerados para a final da Copa do Brasil?

A principal competição de mata-mata do país está nas semifinais em sua edição 2024

A Copa do Brasil é uma das competições mais importantes do futebol brasileiro, despertando grande interesse e paixão nos torcedores. Com um regulamento bem estabelecido há anos, a competição ainda possui algumas particularidades que geram dúvidas entre os aficionados. Um dos questionamentos que frequentemente surge é se os cartões amarelos são zerados para a final do torneio.

Para esclarecer essa dúvida sobre a punição dos cartões, é necessário recorrer ao regulamento da competição. De acordo com as regras estabelecidas pela CBF, os cartões amarelos não são zerados para a final da Copa do Brasil. Isso significa que os jogadores amarelados durante as fases anteriores da competição não terão esse cartão retirado para final.