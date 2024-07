Os convocados do Canadá para a Copa América: os jogadores chamados para a edição 2024

Lista completa de jogadores do Canadá na Copa América de 2024 nos EUA

O Canadá divulgou a lista dos 26 convocados para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. A convocatória conta com a presença de Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e Jonathan David, do Lille. O Canadá, aliás, participa da primeira vez do torneio em sua história.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

O Canadá é bicampeão da Copa Ouro da CONCACAF e espera causar impacto quando estrear na Copa América. À medida que aumenta a expectativa pela Copa América 2024, os holofotes se voltam para a seleção canadense de futebol, que vem ganhando cada vez mais reconhecimento no cenário internacional. Sendo assim, confira as últimas odds e os melhores bônus disponíveis para apostar nos jogos do torneio.