Os campeões da Copinha feminina: os vencedores da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Internacional e Fluminense disputam o título da edição de 2024; Flamengo é o atual campeão

A Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, uma competição nova que estreou em 2023, está em sua segunda edição neste ano, com Internacional e Fluminense disputando o título no próximo domingo (15), no Pacaembu. Criada pela Federação Paulista de Futebol, a competição tem conquistado seu espaço ao reunir jovens talentos do futebol feminino, revelando promessas para o futuro do futebol brasileiro.

Na primeira edição, o Flamengo fez história ao conquistar o título, vencendo o Botafogo por 2 a 0 na final.