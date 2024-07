Albiceleste se junta às exceções históricas de seleções que permaneceram competitivas depois de uma grande conquista

Ao contrário do que aconteceu com muitas seleções após ganhar um grande título, a Argentina não se desmotivou depois de ser campeã na Copa do Mundo do Catar. Embora tenha disputado amistosos contra adversários absolutamente inferiores, nas Eliminatórias ganhou cinco de seis jogos e na Copa América 2024 volta a ser um dos grandes protagonistas, buscando o bicampeonato.

Uma por uma, desmembramos as razões pelas quais a Albiceleste continua no topo do futebol mundial.